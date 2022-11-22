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Полузащитник сборной Дании Меле — о матче с Тунисом: «Такие сюрпризы всегда случаются на чемпионатах мира»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Дании Йоаким Меле подвел итоги матча группового этапа ЧМ-2022 против Туниса (0:0).

— Помню игру Дании против России на Евро в прошлом году. У вас была невероятная поддержка.

— Да, сюда просто трудно и дорого приехать. Мы рады тому количеству фанатов, которые смогли доехать в Катар.

— Можете ли вы сравнить эмоциональное состояние команды, по сравнению с прошлогодним Евро, учитывая, какая была история с Эриксеном?

— Да, было тяжеловато, потому что это почти что домашний стадион для Туниса, у них очень много здесь фанатов. Мы знали, что это сильная команда, они хорошо обращаются с мячом, они сильны и физически.

— Не думаете ли вы, что победа Саудовская Аравии над Аргентиной придала дополнительные силы Тунису сегодня?

— Я так не думаю. Они просто настроились играть против нашей команды. Но, конечно, такие сюрпризы всегда случаются на чемпионатах мира, особенно на групповой стадии.

— Подавлены ли вы результатом?

— Не подавлены, но мы разочарованы, потому что у нас было больше моментов, мы знали, что могли выиграть. Но мы можем вынести и позитивные аспекты из сегодняшнего матча.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
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Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
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