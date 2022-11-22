Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:52

Глик стал пятым игроком в истории сборной Польши со 100 матчами за команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Польши Камиль Глик вышел стартовом составе на матч с национальной командой Мексики в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022.

Для Глика этот матч стал 100-м в составе национальной команды. По этому показателю он стал пятым в истории сборной Польши. Четверо других — Гжегож Лято (100), Михал Жевлаков (102), Якуб Блащиковский (108) и Роберт Левандовски (135).

34-летний Глик дебютировал за сборную Польши в 2010 году в матче с Таиландом и провел за нее 99 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

После первого тайма в матче Польша — Мексика счет 0:0.

Камиль Глик
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
0
Читайте также
Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси
Клебо страдает от странной травмы. Восстановиться сопернику Большунова помогает красотка из США
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Дания не забила Тунису. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября
Глушаков: «Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет»
Йоаким Меле — о ничьей с Тунисом: «В некоторых моментах могли сыграть лучше, быть быстрее»
Главный тренер сборной Туниса: «Сложно описать словами те чувства, которые я испытывал. Думал, что в наши ворота назначат пенальти»
Джеймс Мэддисон пропустил очередную тренировку сборной Англии из-за травмы колена
Полузащитник сборной Дании Меле — о матче с Тунисом: «Такие сюрпризы всегда случаются на чемпионатах мира»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник сборной Дании Меле — о матче с Тунисом: «Такие сюрпризы всегда случаются на чемпионатах мира»

Джеймс Мэддисон пропустил очередную тренировку сборной Англии из-за травмы колена
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости