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Киммих — о повязке One Love: «Нам следует снова начать говорить о футболе»

Кимиха удивил запрет ФИФА на ношение повязки One Love
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих высказался о решении ФИФА запретить повязку One Love.

«Меня удивил этот запрет. Мы, игроки, много рефлексируем и указываем на проблемы, но в какой-то момент нам следует снова начать говорить о футболе. Не моя вина, что Катару присудили чемпионат мира 12 лет назад. Мне тогда было 15», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany в соцсетях.

Ранее сборные ряда стран отказались от идеи надевать повязку в поддержку инклюзивности из-за запрета ФИФА и риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки с первых секунд матча.

Первым соперником сборной Германии на этом чемпионате мира станет Япония. Игра пройдет 23 ноября в 16:00 мск.

Джошуа Киммих
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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