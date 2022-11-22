Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих высказался о решении ФИФА запретить повязку One Love.

«Меня удивил этот запрет. Мы, игроки, много рефлексируем и указываем на проблемы, но в какой-то момент нам следует снова начать говорить о футболе. Не моя вина, что Катару присудили чемпионат мира 12 лет назад. Мне тогда было 15», — приводит слова Киммиха Bayern&Germany в соцсетях.

Ранее сборные ряда стран отказались от идеи надевать повязку в поддержку инклюзивности из-за запрета ФИФА и риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки с первых секунд матча.

Первым соперником сборной Германии на этом чемпионате мира станет Япония. Игра пройдет 23 ноября в 16:00 мск.