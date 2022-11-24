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Сегодня, 00:06

Полузащитник сборной Дании Дилэйни пропустит остаток чемпионата мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томас Дилэйни.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни, получивший травму левого колена во время первого матча чемпионата мира-2022 против Туниса (0:0), выбыл на четыре недели.

Пресс-служба датской команды объявила, что 31-летний игрок не сможет принять участие в оставшейся части турнира.

«Его будет не хватать на поле и за его пределами. Другие игроки готовы, и у нас есть солидный состав на следующие матчи», — сказал тренер Каспер Юльманн.

26 ноября Дания сыграет против Франции (начало в 19.00 по московскому времени), а 30-го — против Австралии (18.00).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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