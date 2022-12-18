Голкипер сборной Аргентины: «Судьба приготовила нам испытание»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился эмоциями после победы в финале ЧМ-2022 над командой Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Мы многое пережили. Мы думали, что у нас все под контролем, но им удалось вернуться в эту игру. Это был очень, очень сложный матч.

Судьба приготовила нам испытание. У соперника был шанс забить победный гол. К счастью, я смог отбить мяч ногой.

Это момент, о котором я всегда мечтала, у меня просто нет слов. Хотел бы посвятить эту победу своей семье», — сказал Мартинес со слезами на глазах в интервью L'Equipe.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.