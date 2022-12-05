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Фоден: «Беллингем один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел»

Мария Гусева
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Фил Фоден и Джуд Беллингем в матче с Сенегалом (3:0).
Фото Reuters

Полузащитник национальной команды Англии Фил Фоден поделился мнением о своем партнере по сборной — хавбеке Джуде Беллингеме.

«Я не хочу слишком превозносить его, потому что он еще молод, но он один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел. В его игре нет слабых сторон. Я думаю, что он будет лучшим полузащитником в мире», — цитирует BBC Фодена.

На ЧМ-2022 в Катаре 19-летний Беллингем принял участие во всех четырех матчах за сборную Англии, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

В четвертьфинале ЧМ-2022 команда Англии сыграет с Францией. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Джуд Беллингем
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