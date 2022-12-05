Экс-форвард сборной Бразилии Адриано расстался с женой спустя 24 дня после свадьбы. Они поссорились из-за матча ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано растался со своей женой Микаэлой Мекситой спустя 24 дня после заключения брака.

По информации Globo Extra, 40-летний бразилец поссорился с 25-летней девушкой из-за того, что уехал к друзьям смотреть матч чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Швейцарии (1:0) и пропал на два дня. Супруги планировали на выходные мероприятие для семьи и близких друзей, но вечеринка сорвалась.

Микаэла осталася недовольная объяснениями экс-форварда «Интера», в результате чего они отписались друг от друга в социальных сетях. Девушка удалила все совместные фотографии.

Сборная Бразилии сыграет с Кореей в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Матч пройдет в понедельник, 5 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.