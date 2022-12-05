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Сегодня, 00:52

Кейн на ЧМ-2022 побил рекорд Линекера в сборной Англии

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала (3:0) забил 52-й за национальную команду и вплотную подобрался к лучшему бомбардиру англичан в истории Уэйну Руни.

Форвард «Тоттенхэма» провел за сборную 79 матчей, тогда как Руни потратил на 53 мяча 120 встреч. Тройку лидеров замыкает великий Бобби Чарльтон, на счету которого 49 голов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Англии

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Голы

Уэйн Руни

2003-2018

120

53

Гарри Кейн

2015-н.в.

79

52

Бобби Чарльтон

1958-1970

106

49

Гари Линекер

1984-1992

80

48

Джимми Гривз

1959-1967

57

44

Майкл Оуэн

1998-2008

89

40

Нэт Лофтхаус

1950-1958

33

30

Алан Ширер

1992-2000

63

30

Зато другой рекорд капитан сборной Англии установил уже в Катаре. Гол в ворота Эдуара Менди оказался для него 11-м на чемпионатах мира и Европы. Никто из родоначальников футбола не забивал на крупных турнирах так. Гари Линекер записал на свой счет десять мячей (все на ЧМ!), Алан Ширер — девять.

Лучшие бомбардиры сборной Англии на крупных турнирах

Игрок

ЧМ

ЧЕ

Всего

Гарри Кейн

2018-6, ЧМ-2022-1

2020-4

11

Гари Линекер

1986-6, 1990-4

0

10

Алан Ширер

1998-2

1996-5, 2000-2

9

Уэйн Руни

2014-1

2004-4, 2012-1, 2016-1

7

Майкл Оуэн

1998-2, 2002-2

2000-1, 2004-1

6

Джеффри Херст

1966-4, 1970-1

1968-1

6

Бобби Чарльтон

1962-1, 1966-3

1968-1

5

Стивен Джеррард

2006-2, 2010-1

2004-1

4

Дэвид Платт

1990-3

1992-1

4

Рахим Стерлинг

2022-1

2020-3

4

На турнирах в России и Катаре Кейн отметился семью точными ударами. Среди футболистов, которые попали в заявки на ЧМ-2022 больше голов имеют в активе только четверо — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кильян Мбаппе и уже завершивший выступление вместе со сборной Германии Томас Мюллер.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира среди участников ЧМ-2022

Игрок

Команда

Турниры

Матчи

Голы

Томас Мюллер

Германия

2010, 2014, 2018, 2022

18

10

Кильян Мбаппе

Франция

2018, 2022

11

9

Лионель Месси

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

23

9

Криштиану Роналду

Португалия

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

20

8

Гарри Кейн

Англия

2018, 2022

10

7

Луис Суарес

Уругвай

2010, 2014, 2018, 2022

16

7

Эннер Валенсия

Эквадор

2014, 2022

6

6

Неймар

Бразилия

2014, 2018, 2022

11

6
Гарри Кейн
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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