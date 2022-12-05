Кейн на ЧМ-2022 побил рекорд Линекера в сборной Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала (3:0) забил 52-й за национальную команду и вплотную подобрался к лучшему бомбардиру англичан в истории Уэйну Руни.
Форвард «Тоттенхэма» провел за сборную 79 матчей, тогда как Руни потратил на 53 мяча 120 встреч. Тройку лидеров замыкает великий Бобби Чарльтон, на счету которого 49 голов.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Англии
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Уэйн Руни
|
2003-2018
|
120
|
53
|
Гарри Кейн
|
2015-н.в.
|
79
|
52
|
Бобби Чарльтон
|
1958-1970
|
106
|
49
|
Гари Линекер
|
1984-1992
|
80
|
48
|
Джимми Гривз
|
1959-1967
|
57
|
44
|
Майкл Оуэн
|
1998-2008
|
89
|
40
|
Нэт Лофтхаус
|
1950-1958
|
33
|
30
|
Алан Ширер
|
1992-2000
|
63
|
30
Зато другой рекорд капитан сборной Англии установил уже в Катаре. Гол в ворота Эдуара Менди оказался для него 11-м на чемпионатах мира и Европы. Никто из родоначальников футбола не забивал на крупных турнирах так. Гари Линекер записал на свой счет десять мячей (все на ЧМ!), Алан Ширер — девять.
Лучшие бомбардиры сборной Англии на крупных турнирах
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
Всего
|
Гарри Кейн
|
2018-6, ЧМ-2022-1
|
2020-4
|
11
|
Гари Линекер
|
1986-6, 1990-4
|
0
|
10
|
Алан Ширер
|
1998-2
|
1996-5, 2000-2
|
9
|
Уэйн Руни
|
2014-1
|
2004-4, 2012-1, 2016-1
|
7
|
Майкл Оуэн
|
1998-2, 2002-2
|
2000-1, 2004-1
|
6
|
Джеффри Херст
|
1966-4, 1970-1
|
1968-1
|
6
|
Бобби Чарльтон
|
1962-1, 1966-3
|
1968-1
|
5
|
Стивен Джеррард
|
2006-2, 2010-1
|
2004-1
|
4
|
Дэвид Платт
|
1990-3
|
1992-1
|
4
|
Рахим Стерлинг
|
2022-1
|
2020-3
|
4
На турнирах в России и Катаре Кейн отметился семью точными ударами. Среди футболистов, которые попали в заявки на ЧМ-2022 больше голов имеют в активе только четверо — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кильян Мбаппе и уже завершивший выступление вместе со сборной Германии Томас Мюллер.
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира среди участников ЧМ-2022
|
Игрок
|
Команда
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
2010, 2014, 2018, 2022
|
18
|
10
|
Кильян Мбаппе
|
Франция
|
2018, 2022
|
11
|
9
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
23
|
9
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
20
|
8
|
Гарри Кейн
|
Англия
|
2018, 2022
|
10
|
7
|
Луис Суарес
|
Уругвай
|
2010, 2014, 2018, 2022
|
16
|
7
|
Эннер Валенсия
|
Эквадор
|
2014, 2022
|
6
|
6
|
Неймар
|
Бразилия
|
2014, 2018, 2022
|
11
|
6