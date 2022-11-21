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Беллингем — о голе в ворота Ирана: «Честно говоря, я думал, что промахнулся!»

Беллингем разочарован тем, что сборная Англии пропустилА два гола от Ирана на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над Ираном (6:2) в матче группы В чемпионата мира-2022.

«Шесть забитых мячей в матче чемпионата мира — это действительно впечатляет, независимо от того, против кого ты играешь. Иранцы действительно очень сильные, их трудно сломить, и у нас долгое время ничего не получалось. Начало было тяжелым, и нам пришлось выкарабкиваться. Важно, что мы научились создавать моменты против таких команд. Честно говоря, немного разочарован, что пропустили два гола», — приводит слова Беллингема ВВС.

Также 19-летний игрок высказался о своем голе в ворота сборной Ирана. Он стал первым игроком, родившимся после 2000 года, забившим на чемпионате мира.

«Честно говоря, я думал, что промахнулся! Я сказал, что хочу забить больше голов за Дортмунд и Англию в этом году. Блестящий пас от Шоу, и я был там, чтобы отправить мяч в ворота. Очень важный момент для меня», — заявил Беллингем.

Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США.

Источник: ВВС
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Джуд Беллингем
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