Владимир Гранат: «Хочется, чтобы ЧМ-2022 стал венцом карьеры для Месси или Роналду»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в интервью «РБ Спорт» рассказал, за кого он будет болеть на чемпионате мира в Катаре.

— За какую команду будете болеть на чемпионате мира?

— Как и все россияне, поболею за сербов, потому что это братский народ. Хочется, чтобы чемпионом мира стала либо сборная Португалии, либо Аргентины. Чтобы этот мундиаль стал венцом карьеры для Месси или Роналду.

— Вам будет интересно следить за чемпионатом мира? Все-таки сборной России там нет и проводится турнир в ноябре, а не летом.

— Все равно это мундиаль. Футбольные люди будут наблюдать за ним, несмотря на то что турнир проходит зимой.

Чемпионат мира-2022 стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.