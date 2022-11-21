Владимир Гранат: «Хочется, чтобы ЧМ-2022 стал венцом карьеры для Месси или Роналду»
Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в интервью «РБ Спорт» рассказал, за кого он будет болеть на чемпионате мира в Катаре.
— За какую команду будете болеть на чемпионате мира?
— Как и все россияне, поболею за сербов, потому что это братский народ. Хочется, чтобы чемпионом мира стала либо сборная Португалии, либо Аргентины. Чтобы этот мундиаль стал венцом карьеры для Месси или Роналду.
— Вам будет интересно следить за чемпионатом мира? Все-таки сборной России там нет и проводится турнир в ноябре, а не летом.
— Все равно это мундиаль. Футбольные люди будут наблюдать за ним, несмотря на то что турнир проходит зимой.
Чемпионат мира-2022 стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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