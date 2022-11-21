Главный тренер сборной Австралии Арнольд высказался о предстоящем матче с Францией

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд высказался о предстоящем матче с командой Франции в рамках 1-го тура чемпионата мира-2022.

«Я почти не упоминал слово «Франция» и почти не упоминал имена их игроков. Не имеет значения, кто находится перед моими игроками, и это вовсе не проявление неуважения.

У моих ребят много талантов, и я знаю их менталитет. Они ни от кого не отступают и идут вперед», — приводит USA Today слова Арнольда.

Сборная Австралии попала в одну группу с Францией, Данией и Тунисом. 22 ноября команда Арнольда сыграет против Франции. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.