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Сегодня, 20:22

Главный тренер сборной Австралии Арнольд высказался о предстоящем матче с Францией

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд высказался о предстоящем матче с командой Франции в рамках 1-го тура чемпионата мира-2022.

«Я почти не упоминал слово «Франция» и почти не упоминал имена их игроков. Не имеет значения, кто находится перед моими игроками, и это вовсе не проявление неуважения.
У моих ребят много талантов, и я знаю их менталитет. Они ни от кого не отступают и идут вперед», — приводит USA Today слова Арнольда.

Сборная Австралии попала в одну группу с Францией, Данией и Тунисом. 22 ноября команда Арнольда сыграет против Франции. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.usatoday.com/story/sports/soccer/2022/11/21/australia-coach-in-jovial-mood-before-opening-world-cup-game/50960719/
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