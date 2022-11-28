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Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Аргентина споткнулась с Саудовской Аравией, но вернулась в гонку»

Полузащитник «Оренбурга» Вера оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выступления сборной Аргентины в групповом турнире чемпионата мира в Катаре.

— Что думаете о матче Аргентины против Мексики?

— Они споткнулись в матче с Саудовской Аравией, но вернулись в гонку, выиграв Мексику.

— Какие возможности у Месси на этом чемпионате мира?

— Говоря о Месси, отметим, что у него всегда большие возможности: здесь, в «Барселоне», в ПСЖ.

— Ожидаете, что вас позовут в сборную когда-то?

— Думаю, это сложно. Есть ребята, которые играют в Европе, в пяти высших лигах, с хорошим уровнем, талантом. Это очень сложно.

— Что думаете о Бразилии и Уругвае на чемпионате мира?

— Бразилия всегда кандидат, у них есть 5 кубков. Также есть Уругвай с 2 кубками, хорошая команда, у которой период изменений — много молодых парней. Но чемпионат мира нельзя предугадать.

Сборная Аргентины, которая сейчас находится на втором месте в группе С (3 очка), встретится с лидирующей Польшей (4 очка) 30 ноября. Начало — в 22:00 (мск).

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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