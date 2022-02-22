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Сегодня, 17:20

РФС заявил о продолжении подготовки к матчу сборных России и Польши в Москве

РФС продолжает подготовку к матчу между сборными России и Польши в Москве
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) продолжает подготовку к проведению полуфинального стыкового матча чемпионате мира 2022 года между сборными России и Польши в Москве, сообщили ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

«В соответствии с утвержденным УЕФА календарем, РФС продолжает подготовку к проведению игры с Польшей 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве», — сообщили в службе коммуникаций.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА по вопросу проведения встречи в Москве.

Игра состоится 24 марта. Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Источник: https://tass.ru/sport/13807771
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