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Дмитрий Куклачев считает, что сотрудник сборной Бразилии грубо сбросил кота на пресс-конференции

Анна Горшкова
Корреспондент
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Солист Театра кошек, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста страны Юрия Куклачева, отреагировал на эпизод во время пресс-конференции сборной Бразилии, когда пресс-атташе национальной команды схватил кота и сбросил его со стола.

«В этом вопросе две составляющие: психологическая и физиологическая. С одной стороны, поступок действительно выглядит жестоко, но с другой — кошка особого стресса не испытала, она не выглядела испуганной. Мы видим, что ей было некомфортно, с точки зрения человеческого отношения к животным поступок выглядел жестоким, но как специалист я могу сказать, что кошка не пострадала», — приводит слова Куклачева ТАСС.

Также солист Театра кошек заявил, что есть огромное количество способов спокойно снять животное со стола.

«Было огромное количество способов спокойно снять животное со стола, к примеру, поднять за животик или аккуратно отодвинуть, попросить помочь с этим. Но я бы ее вообще оставил на столе, она там прекрасно смотрелась, намного органичнее, чем эти два мужика. Я так понял, что он ее и сбросил, потому что увидел, что кошке уделяется намного больше внимания, чем футболисту. В итоге он сам понял, что поступил неправильно, стал оправдываться», — добавил Куклачев.

9 декабря Бразилия сыграет против сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Пресс-атташе сборной Бразилии выкинул кота со&nbsp;стола. «Этот парень просто придурок!» Что говорят о скандале с котом на пресс-конференции сборной Бразилии
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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