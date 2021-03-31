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Алексей Миранчук о матче со Словакией: «Все пошло не по нашему плану»

01:22
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии (1:2).

— Обидная игра. Как она смотрелась со скамейки запасных в первом тайме?

— Словаки плотно играли в обороне. Все-таки мы вроде пытались, но не рисковали и играли надежно в том смысле, что не хотели делать какие-то потери. Поэтому была очень сдержанная игра. При этом делали акцент на оборону, а не на атаку, конечно. И пропустили.

— Во втором тайме у нас было побольше моментов. Была мысль, что могли и выйти вперед?

— Конечно. В начале тайма после голов приходит энергия и сила. Продолжали давить и атаковать... Такое бывает. В обороне играет команда, такой гол между ног пропустили. Все пошло не по нашему плану.

(Данил Алешин)

Словакия — Россия

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