Отец Неймара уверен, что футболист сможет выступить в финале ЧМ-2022, если туда попадет сборная Бразилии

Отец нападающего сборной Бразилии Неймара считает, что футболист успеет восстановиться к финалу чемпионата мира-2022.

«Самое главное, что он может вернуться на поле и показать себя с лучшей стороны. Он сделает все, что в его силах. Я верю, что Неймар выйдет на поле в финальном матче и сделает все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира вместе со своими товарищами по сборной Бразилии», — сказал отец нападающего.

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0). Он пропустил игру со Швейцарией (1:0) и не примет участия в матче заключительного тура группового этапа против Камеруна, который пройдет 2 декабря.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков.