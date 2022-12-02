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Сегодня, 09:23

Отец Неймара уверен, что футболист сможет выступить в финале ЧМ-2022, если туда попадет сборная Бразилии

Алина Савинова
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Отец нападающего сборной Бразилии Неймара считает, что футболист успеет восстановиться к финалу чемпионата мира-2022.

«Самое главное, что он может вернуться на поле и показать себя с лучшей стороны. Он сделает все, что в его силах. Я верю, что Неймар выйдет на поле в финальном матче и сделает все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира вместе со своими товарищами по сборной Бразилии», — сказал отец нападающего.

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0). Он пропустил игру со Швейцарией (1:0) и не примет участия в матче заключительного тура группового этапа против Камеруна, который пройдет 2 декабря.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков.

Источник: https://metro.co.uk/2022/12/02/neymars-dad-gives-update-on-sons-injury-as-brazils-world-cup-campaign-rocked-17864701/?ito=newsnow-feed
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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