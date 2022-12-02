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Ельцин Техеда: «Россия — это очень классная страна, в которой немного холодно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Ельцин Техеда.
Фото AFP

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда ответил на вопрос о своем отношении к России.

— Сборной России в Катаре нет. Что думаешь о том, почему она сюда не попала?

— У России прекрасная сборная с отличными игроками. В Европе очень много сильных команд, с которыми тяжело соревноваться (очевидно, Ельцин не в курсе, что ФИФА дисквалифицировала Россию из стыков, а времени объяснять это у нас с коллегами не было. — Прим. И.Р.).

— Какое впечатление у тебя осталось от России?

— Я приезжал в Россию перед началом чемпионата мира-2018. У нас был товарищеский матч. Это очень классная страна, в которой немного холодно.

Ельцин Техеда: «Надеюсь, что бог поможет мне попасть на четвертый чемпионат мира».

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда прокомментировал поражение в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре от Германии (2:4).

— Что ты чувствовал в то время, когда понимал, что Коста-Рика выходит в плей-офф?

— Был невероятно счастлив! Вся команда очень сильно этого хотела. Оставалось 13 минут до окончания матча, у нас были моменты. Нам нужно было продолжать играть, несмотря ни на что.

— Какие ощущения были, когда забил мяч такой большой команде, как Германия?

— Я был очень счастлив. Не так много забиваю. Но Германия — это чемпионы мира. Забить им — особое удовольствие.

— Это твой третий чемпионат мира. Планируешь попасть на четвертый?

— Конечно. Мне очень нравится упорно готовиться, улучшать свои качества. Я надеюсь, что бог поможет мне попасть на четвертый чемпионат мира.

— Какой матч на этом чемпионате мира был самым сложным? А какой получился лучше всего?

— Перед любым матчем ты нервничаешь. На чемпионате мира играют лучшие команды. Испания забила нам 7 мячей, это был очень тяжелый день. Япония — очень быстрая. Германия — невероятно сильная физически. Это очень тяжелые соперники, с которыми сложно выйти в плей-офф. Возможно, если бы мы были в другой группе, ситуация развернулась бы иначе.

Футболист сборной Коста-Рики Ельцин Техеда. «Рад был бы поиграть в России. И хочу выступить на четвертом чемпионате мира». Интервью Ельцина из Коста-Рики
Ельцин Техеда
Чемпионат мира по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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