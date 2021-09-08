Градецки рассчитывает, что Финляндия обойдет Украину и Боснию в отборе на ЧМ-2022
07:37
Вратарь сборной Финляндии Лукас Градецки после поражения от Франции (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 признался, что цель команды — второе место в группе. Сейчас финны с пятью очками занимают третью строчку.
«Честно говоря, нашей целью было финишировать вторыми в группе. Мы знали, что Франция была главным фаворитом группы. Самые важные игры для нас еще впереди: домашний матч против Украины и большая игра против Боснии и Герцеговины. Нам также нужно обыграть Казахстан», — цитирует пресс-служба УЕФА Градецки.
Читайте также
«С поведением Елисеева давно нужно было разобраться, но его спас олимпийский сезон». Новый конфликт в биатлонной сборной
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю