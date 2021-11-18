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Форвард «Кальяри» Жоау Педру может получить вызов в сборную Италии

18 ноября, 23:59
Жоау Педру. Фото calciomercato.com
Жоау Педру. Фото calciomercato.com
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Нападающий «Кальяри» Жоау Педру может быть вызван в сборную Италии, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, у футболиста есть итальянский паспорт после того, как он женился на итальянке. Он выступает за «Кальяри» с 2014 года. Бразилец никогда не выступал за первую сборную своей родной страны. Провел 11 матчей за Бразилии U 17.

СМИ сообщают, что начат процесс получения спортивного гражданства Италии. На данный момент дело продвигается успешно. Сам игрок хотел бы выступать за «скуадру адзурру». По имеющимся данным, он может получить вызов на стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.

29-летний нападающий в текущем сезоне провел 12 матчей в серии А и забил семь мячей при двух голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора
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