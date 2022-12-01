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Сегодня, 22:01

Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира.

1 декабря Нойер вышел в старте команды на матч третьего тура групповой стадии против Коста-Рики на ЧМ-2022. Эта игра стала для 36-летнего вратаря 19-й на чемпионатах мира, что является рекордом среди голкиперов.

По этому показателю Нойер превзошел немца Зеппа Майера и бразильца Клаудио Таффарела (18 матчей — у обоих).

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Мануэль Нойер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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