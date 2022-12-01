Нигматуллин — о матче Франция — Польша: «Будет противостояние одних из лучших форвардов мира»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против сборной Франции.

«Понятно, что Франция — фаворит в данном противостоянии, но и Франция может проиграть. Немотивированная Франция умудрилась проиграть Марокко. Будет в то же время интересное противостояние двух одних из лучших форвардов мира — Мбаппе и Левандовски», — цитирует «Спорт День за Днем» Нигматуллина.

Сборная Польши вышла в плей-офф из группы С со второго места и встретится в 1/8 финала с французами, 4 декабря, начало — 18.00 мск.