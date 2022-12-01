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Ливайя о шансах сборной Хорватии на ЧМ-2022: «Верим, что можем как минимум повторить результат 2018 года»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Нападающий сборной Хорватии Марко Ливайя прокомментировал спецкору «СЭ» Севастиану Терлецкому ничью с Бельгией (0:0) в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022, благодаря которой хорваты вышли в 1/8 финала турнира.

— У Бельгии было несколько шансов в последние 10 минут, — сказал Ливайя. — Это хорошая команда. Но мы рады, что прошли в плей-офф. Думаю, мы тоже хорошая команда. Можем играть против любой команды.

— Шансы Хорватии?

— 50 на 50. Мы верим в то, что сможем минимум повторить результат 2018 года.

— Что вы думаете о Массимо Каррере?

— Он хороший тренер. Я любил играть под его руководством (c декабря 2019 года по декабрь 2020 года в греческом АЕКе — Прим. «СЭ»). У нас хорошие взаимоотношения.

— Знаете ли вы, что он кумир для спартаковских болельщиков?

— Да, знаю.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с победителем группы E.

На ЧМ-2018 в России хорваты дошли до финала, в котором уступили Франции (2:4).

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