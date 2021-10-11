Нидерланды забили шесть безответных мячей Гибралтару, Депай сделал дубль

Сборная Нидерландов не оставила шансов команде Гибралтара в матча отборочного турнира ЧМ-2022. Голландцы разгромили соперника со счетом 6:0.

Дубль оформил нападающий Мемфис Депай.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа G

Нидерланды — Гибралтар — 6:0 (3:0)

Голы: ван Дейк, 9 (1:0). Депай, 21 (2:0). Депай, 45+3 (3:0). Дюмфрис, 48 (4:0). Груневелд, 75 (5:0). Мален, 86 (6:0).

Нереализованный пенальти: Депай, 19 (вратарь)

Нидерланды: Бейло, Блинд, де Врей, ван Дейк, Дюмфрис, Вейналдум, Классен, Ф.де Йонг (Вегхорст, 61), Бергхайс (Груневелд, 60), Депай, Ланг (Мален, 78).

Гибралтар: Бэнда, Уайсмэн, Дж.Чиполина (Бритто, 47), Р.Чиполина, Босио (Ронан, 46), Оливеро, Аннесли, Уокер (Бадр, 80), Торилья (Муэли, 88), Валарино, Стич (Кашаро, 62).

Предупреждение: Торилья, 18.

Судья: Мешков (Дмитров).

11 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Норвегия — Черногория — 2:0 (1:0)

Голы: Эль-Юнусси, 29 (1:0). Эль-Юнусси, 90+6 (2:0).

Норвегия: Нюланн, Страндберг, Мелинг, Педерсен, Ханше-Ольсон (Габриэльсен, 88), Меллер Дели (Йонсен, 64), Эль-Юнусси, Эдегор (Грегерсен, 82), Берг, Торстведт (Бериша, 65), Хауге (Эурснес, 46).

Черногория: Шаркич, Томашевич, Радунович (Бечирай, 82), Вуячич, Вешович, Марушич, Косович (Осмаич, 46), Шчекич (Йовович, 76), Янкович, Йоветич, Хакшабанович (Джурджевич, 67).

Предупреждения: Вуячич, 49. Радунович, 63. Марушич, 63. Нюланн, 73. Йовович, 89. Грегерсен, 90+2. Вешович, 90+4.

Удаление: Вешович, 90+4.

Судья: Ковач (Румыния).

11 октября. Осло. Стадион «Уллевол».

Латвия — Турция — 1:2 (0:0)

Голы: Мерих Демирал, 70 — в свои ворота (1:0). Сердар Дурсун, 76 (1:1). Бурак Йылмаз, 90+9 — с пенальти (1:2).

Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Зюзин (Тарасов, 60), Савалниекс, Юрковскис, Эмсис, Цыганик, Яунземс (Онтужанс, 73), Гутковский (Кроллис, 81), Ульдрикис (Кигурс, 60).

Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерих Демирал, Джанер Эркин (Рыдван Йылмаз, 65), Хакан Чалханоглу, Оркун Кекчю (Сердар Дурсун, 66), Керем Актюркоглу (Халил Дервишоглу, 74), Оздемир, Бурак Йылмаз, Дженгиз Юндер.

Предупреждения: Яунземс, 3. Цыганик, 50. Бурак Йылмаз, 57. Тарасов, 87. Озолс, 90+2.

Судья: Экберг (Швеция).

11 октября. Рига. Стадион «Даугава''.