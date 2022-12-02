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Сегодня, 18:59

Неймар провел тренировку в тренажерном зале по индивидуальной программе

Иван Шитик
Корреспондент
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Неймар.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Бразилии Неймар работал в помещении с тренерами по физподготовке, сообщает Globo Esporte.

Он также провел первые занятия с мячом, но на поле не выходил. Его цель: как можно скорее вернуться к тренировкам в общей группе.

На ЧМ-2022 Неймар принял участие в матче 1-го тура групповой стадии против Сербии (2:0), провел на поле 79 минут и не отличился результативными действиями. В игре с сербами он получил травму и пропустил встречу 2-го тура против Швейцарии (1:0).

Сборная Бразилии лидирует в группе G с 6 очками в 2 матчах и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Сегодня, 2 декабря, бразильцы проведут последний матч группового турнира с Камеруном (начало — в 22.00 мск), после чего определится, с какого места команда пройдет в плей-офф.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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