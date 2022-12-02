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Сегодня, 19:06

Гана стала первой командой, которая не забила два пенальти одному сопернику в матчах чемпионата мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Гана стала единственной командой, которая не забила два пенальти на чемпионате мира против одного и того же соперника, сообщает Opta.

2 декабря в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Уругвая нападающий Ганы Андре Айю не реализовал пенальти. После первого тайма счет 2:0 в пользу уругвайцев.

По данным источника, Гана — единственная команда, которая не забила два пенальти на турнире против одного и того же соперника вне серии пенальти. Команда не сумела реализовать обе попытки в матчах с Уругваем в 2010 и 2022 годах.

В 2010 году сборная Ганы в четвертьфинале против Уругвая при счете 1:1 в конце второго добавленного тайма получила право на пенальти, когда Луис Суарес рукой выбил мяч из своих ворот. Асамоа Гьян тогда не реализовал одиннадцатиметровый удар, попав в перекладину. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались уругвайцы.

Источник: Opta
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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