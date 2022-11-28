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Сегодня, 12:01

Неймар лечит травму лодыжки при помощи технологий НАСА

Алина Савинова
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар лечит полученную на чемпионате мира-2022 травму лодыжки при помощи технологий НАСА. Об этом сообщает Marca.

Как отмечает источник, 30-летний футболист проходит сеансы интенсивной физиотерапии при помощи компрессионного ботинка, который был создан на базе технологий НАСА. Этот прибор позволяет уменьшить отек, мышечное напряжение и облегчить боль.

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира ЧМ.

После первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии с 3 очками занимает 1-е место в группе G.

Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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