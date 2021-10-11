Украинский журналист: «Матч со Словакией показал, что россияне далеки от игры в футбол»

Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного этапа ЧМ-2022 между Словенией и Россией.

«Безусловно, сборная Россия сможет побороться за очки в Мариборе сегодня. Могу предположить, что россияне могут рассчитывать на победу в этой встрече благодаря не собственной силе, а слабости соперника. Предыдущий матч сборной России против Словакии показал, что россияне далеки от игры в футбол. Конечно же, три очка не пахнут, это замечательно. Но я бы не стал рассчитывать на то, что повезти может и во второй раз. Думаю, что сборной России нужно бороться только за первое место в группе, так как со второй строчки будет очень тяжело вылезти на чемпионат мира в Катаре», — сказал Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В понедельник, 11 октября, россияне сыграют в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Словении. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Сборная России с 16 очками занимает второе место в группе H. Словения на 3-й позиции с 10 очками.