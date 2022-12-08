Нигматуллин назвал сборную Бразилии командой настроения

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о сборных Бразилии и Франции на чемпионате мира в Катаре.

«С нетерпением ожидают 1/4 финала. Из всех команд, что я видел, мне больше всего понравились Франция и Бразилия. Но Бразилия — команда настроения, у нее есть такой недостаток, а вот у Франции командная игра сильно зависит от Мбаппе, он главный джокер французов. Это ЧМ турнир сюрпризов, поэтому в 1/4 тоже все может интересно», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

9 декабря сборная Бразилии встретится с Хорватией в рамках 1/4 чемпионата мира. Начало — в 18:00 мск.

Франция сыграет с Англией 10 декабря. Начало — в 22:00 мск.