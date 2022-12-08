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Деменко считает, что Роналду нельзя выпускать со скамейки запасных в матчах ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о якобы угрозах Криштиану Роналду покинуть сборную Португалии на ЧМ-2022.

«Это может повлиять в какой-то степени негативно. Но у Роналду с Сантушем был определенно какой-то момент, скорее всего, после матча с Южной Кореей. Когда игрока заменили, а он сам хотел остаться. Ну и произошел такой скандал из-за этого. Был, видимо, какой-то разговор у них. И после этого в матче со Швейцарией нападающий оказался на скамейке, может, Сантуш так проучить его хотел. Но тут и Федерации футбола Португалии скандал не нужен.

Но могу сказать так, что с Роналду так поступать нельзя. Он выдающийся игрок, он очень много сделал для сборной.

Посмотрим, что будет дальше. Того игрока, который забил три мяча, тоже надо ставить. Стоит ли ждать Роналду в старте в матче с Марокко? Посмотрим, может, если Сантуш поменяет схему, выпустит двух нападающих, к примеру.

Но я думаю, что, если Роналду не выйдет в старте, то может возникнуть большой скандал, [который может привести к отъезду игрока из сборной]", — заявил Деменко.

Ранее сообщалось, что португалец, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ со Швейцарией (6:1), был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/08/19223431.shtml
Криштиану Роналду
Максим Деменко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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