Жиру заявил, что воплотил мечту детства став лучшим бомбардиром сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о выходе команды в четвертьфинал ЧМ-2022. В 1/8 финала команда обыграла Польшу со счетом 3:1.

«Приключение продолжается, мы сказали себе в раздевалке, что для того, чтобы пройти этот путь вместе, мы должны быть как одно целое. Мы смогли найти нужные слова в раздевалке, у нас отличная дружная команда, и это видно на поле. Эта команда была вознаграждена за свои усилия», — приводит слова Жиру RMC Sport.

Также 36-летний футболист прокомментировал то, что стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции (52 гола), обойдя Тьерри Анри (51 мяч).

«Здесь моя жена, дети, а также друзья. Это было моей мечтой детства — обойти Тьерри Анри в такой обстановке. Многие говорили мне, что это случится, теперь я оставил это в прошлом. Теперь моя навязчивая идея — пройти с командой как можно дальше», — заявил Жиру.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.