Полузащитник сборной Англии Стерлинг пропустит матч ЧМ-2022 с Сенегалом по семейным обстоятельствам

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг не выступит в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала, сообщает Sky Sports.

По информации источника, причиной пропуска Стерлингом игры являются семейные обстоятельства.

27-летний футболист провел два матча на чемпионате мира-2022 в Катаре, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Матч между национальными командами Англии и Сенегала пройдет сегодня, 4 декабря, на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.