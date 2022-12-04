Франция — Польша: почему перебит 11-метровый — судьи помогли полякам?

На 90+6-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша (3:1) венесуэльский арбитр Хесус Валенсуэла занимал неплохую позицию, но не мог увидеть, что защитник французов Дайот Упамекано сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой. Она находилась в неестественном положении и увеличивала площадь тела. На это, естественно, обратил внимание ВАР Хуан Сото, он провел проверку и пригласил соотечественника к монитору.

После этого Валенсуэла исправился и указал на 11-метровую отметку.

А затем судейской бригаде пришлось еще раз вмешаться в игру, когда Уго Льорис нарушил процедуру выполнения пенальти и до удара польского нападающего обеими ногами вышел вперед с линии ворот. Арбитр назначил повторный удар, наказав таким образом голкипера. При этом Валенсуэла правильно не вынес предупреждение, ограничившись устным внушением.