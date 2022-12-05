Мбаппе — самый молодой автор пяти голов в плей-офф ЧМ со времен Пеле в 1958 году

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым автором пяти голов в плей-офф чемпионатов мира за последние 64 года.

Форвард в возрасте 23 лет и 349 дней уступает лишь легендарному игроку сборной Бразилии Пеле, который отметился таким достижением в 17 лет и 249 дней на ЧМ-1958.

Мбаппе забивал три гола в плей-офф ЧМ-2018 (дубль в ворота Аргентины и гол в ворота Хорватии в финале) и два — на ЧМ-2022 (дубль в ворота Польши).

Также Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, который забил больше трех голов на двух чемпионатах мира.