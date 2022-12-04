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Сегодня, 21:02

Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, который забил больше трех голов на двух ЧМ

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).

В снайперском рейтинге сборной Франции 23-летний форвард по-прежнему занимает второе место. Чаще него отличался только лучший бомбардир ЧМ-1958 Жюст Фонтэн, отметившийся 13 голами в шести матчах.

Из преследователей Мбаппе следует отметить его партнеров по атаке — Оливье Жиру и Антуана Гризманна, на счету каждого из которых по четыре мяча.

Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира

Игрок

Турниры

Матчи

Голы

Жюст Фонтэн

1958 — 13

6

13

Килиан Мбаппе

2018 — 4, 2022 — 5

11

9

Тьерри Анри

1998 — 3, 2006 — 3

17

6

Зинедин Зидан

1998 — 2, 2006 — 3

12

5

Мишель Платини

1978 — 1, 1982 — 2, 1986 — 2

14

5

Раймон Копа

1954 — 1, 1958 — 3

8

4

Доминик Рошто

1978 — 1, 1982 — 2, 1986 — 1

10

4

Оливье Жиру

2014 — 1, 2022 — 3

15

4

Антуан Гризманн

2018 — 4

16

4

Кроме того, Мбаппе стал 12-м футболистом в истории (и первым французом!), забившим больше трех голов на двух разных чемпионатах мира.

В XXI веке подобное удавалось только Мирославу Клозе и Томасу Мюллеру. Причем Клозе владеет абсолютным рекордом. Он добирался до отметки в четыре мяча аж на трех турнирах.

Футболисты, которые забивали больше трех голов на двух и более чемпионатах мира

Игрок

Страна

Турниры*

Всего голов

Хельмут Ран

ФРГ

1954 — 4, 1958 — 6

10

Пеле

Бразилия

1958 — 6, 1970 — 4

12

Вава

Бразилия

1958 — 5, 1962 — 4

9

Герд Мюллер

ФРГ

1970 — 10, 1974 — 4

14

Теофило Кубильяс

Перу

1970 — 5, 1978 — 5

10

Гари Линекер

Англия

1986 — 6, 1990 — 4

10

Габриэль Батистута

Аргентина

1994 — 4, 1998 — 5

10

Роналдо

Бразилия

1998 — 4, 2002 — 8

15

Кристиан Вьери

Италия

1998 — 5, 2002 — 4

9

Мирослав Клозе

Германия

2002 — 5, 2006 — 5, 2010 — 4

16

Томас Мюллер

Германия

2010 — 5, 2014 — 5

10

Килиан Мбаппе

Франция

2018 — 4, 2022 — 5

9

* Турниры с четырьмя и более голами.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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