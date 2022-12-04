Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, который забил больше трех голов на двух ЧМ
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).
В снайперском рейтинге сборной Франции 23-летний форвард по-прежнему занимает второе место. Чаще него отличался только лучший бомбардир ЧМ-1958 Жюст Фонтэн, отметившийся 13 голами в шести матчах.
Из преследователей Мбаппе следует отметить его партнеров по атаке — Оливье Жиру и Антуана Гризманна, на счету каждого из которых по четыре мяча.
Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Жюст Фонтэн
|
1958 — 13
|
6
|
13
|
Килиан Мбаппе
|
2018 — 4, 2022 — 5
|
11
|
9
|
Тьерри Анри
|
1998 — 3, 2006 — 3
|
17
|
6
|
Зинедин Зидан
|
1998 — 2, 2006 — 3
|
12
|
5
|
Мишель Платини
|
1978 — 1, 1982 — 2, 1986 — 2
|
14
|
5
|
Раймон Копа
|
1954 — 1, 1958 — 3
|
8
|
4
|
Доминик Рошто
|
1978 — 1, 1982 — 2, 1986 — 1
|
10
|
4
|
Оливье Жиру
|
2014 — 1, 2022 — 3
|
15
|
4
|
Антуан Гризманн
|
2018 — 4
|
16
|
4
Кроме того, Мбаппе стал 12-м футболистом в истории (и первым французом!), забившим больше трех голов на двух разных чемпионатах мира.
В XXI веке подобное удавалось только Мирославу Клозе и Томасу Мюллеру. Причем Клозе владеет абсолютным рекордом. Он добирался до отметки в четыре мяча аж на трех турнирах.
Футболисты, которые забивали больше трех голов на двух и более чемпионатах мира
|
Игрок
|
Страна
|
Турниры*
|
Всего голов
|
Хельмут Ран
|
ФРГ
|
1954 — 4, 1958 — 6
|
10
|
Пеле
|
Бразилия
|
1958 — 6, 1970 — 4
|
12
|
Вава
|
Бразилия
|
1958 — 5, 1962 — 4
|
9
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
1970 — 10, 1974 — 4
|
14
|
Теофило Кубильяс
|
Перу
|
1970 — 5, 1978 — 5
|
10
|
Гари Линекер
|
Англия
|
1986 — 6, 1990 — 4
|
10
|
Габриэль Батистута
|
Аргентина
|
1994 — 4, 1998 — 5
|
10
|
Роналдо
|
Бразилия
|
1998 — 4, 2002 — 8
|
15
|
Кристиан Вьери
|
Италия
|
1998 — 5, 2002 — 4
|
9
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2002 — 5, 2006 — 5, 2010 — 4
|
16
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
2010 — 5, 2014 — 5
|
10
|
Килиан Мбаппе
|
Франция
|
2018 — 4, 2022 — 5
|
9
* Турниры с четырьмя и более голами.