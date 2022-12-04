Мбаппе стал первым футболистом сборной Франции, который забил больше трех голов на двух ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).

В снайперском рейтинге сборной Франции 23-летний форвард по-прежнему занимает второе место. Чаще него отличался только лучший бомбардир ЧМ-1958 Жюст Фонтэн, отметившийся 13 голами в шести матчах.

Из преследователей Мбаппе следует отметить его партнеров по атаке — Оливье Жиру и Антуана Гризманна, на счету каждого из которых по четыре мяча.

Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира

Игрок Турниры Матчи Голы Жюст Фонтэн 1958 — 13 6 13 Килиан Мбаппе 2018 — 4, 2022 — 5 11 9 Тьерри Анри 1998 — 3, 2006 — 3 17 6 Зинедин Зидан 1998 — 2, 2006 — 3 12 5 Мишель Платини 1978 — 1, 1982 — 2, 1986 — 2 14 5 Раймон Копа 1954 — 1, 1958 — 3 8 4 Доминик Рошто 1978 — 1, 1982 — 2, 1986 — 1 10 4 Оливье Жиру 2014 — 1, 2022 — 3 15 4 Антуан Гризманн 2018 — 4 16 4

Кроме того, Мбаппе стал 12-м футболистом в истории (и первым французом!), забившим больше трех голов на двух разных чемпионатах мира.

В XXI веке подобное удавалось только Мирославу Клозе и Томасу Мюллеру. Причем Клозе владеет абсолютным рекордом. Он добирался до отметки в четыре мяча аж на трех турнирах.

Футболисты, которые забивали больше трех голов на двух и более чемпионатах мира

Игрок Страна Турниры* Всего голов Хельмут Ран ФРГ 1954 — 4, 1958 — 6 10 Пеле Бразилия 1958 — 6, 1970 — 4 12 Вава Бразилия 1958 — 5, 1962 — 4 9 Герд Мюллер ФРГ 1970 — 10, 1974 — 4 14 Теофило Кубильяс Перу 1970 — 5, 1978 — 5 10 Гари Линекер Англия 1986 — 6, 1990 — 4 10 Габриэль Батистута Аргентина 1994 — 4, 1998 — 5 10 Роналдо Бразилия 1998 — 4, 2002 — 8 15 Кристиан Вьери Италия 1998 — 5, 2002 — 4 9 Мирослав Клозе Германия 2002 — 5, 2006 — 5, 2010 — 4 16 Томас Мюллер Германия 2010 — 5, 2014 — 5 10 Килиан Мбаппе Франция 2018 — 4, 2022 — 5 9

* Турниры с четырьмя и более голами.