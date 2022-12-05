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Сегодня, 09:22

Хендерсон — о матче с Францией на ЧМ-2022: «Англия может показать хороший результат»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Франции.

«Знаем, что нам будет противостоять команда мирового класса с игроками мирового класса. Это огромное испытание, так как они действующие чемпионы. Но я верю в наших игроков и считаю, что если мы выйдем на уровень, на который способны, можем показать хороший результат. Все может случиться, поэтому мы должны верить и выкладываться на полную», — приводит слова хавбека BBC.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.

Джордан Хендерсон
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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