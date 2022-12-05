Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:40

Жиру признался, что счастлив играть в сборной Франции с Мбаппе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) рассказал об отношениях с Килианом Мбаппе. Сообщалось, что игроки конфликтуют.

«Расстроен, что не смог реализовать одну или две подачи Килиана в начале игры. Хотелось забить этот гол. Здорово, он отлично находит меня перадачами. Я только счастлив рядом с ним», — цитирует Жиру beIN Sports.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.

Килиан Мбаппе
Оливье Жиру
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?
Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию
В Польше предупредили Запад о последствиях поддержки Украины
Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом обратился в полицию
Как получить родовой сертификат
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Китайская мафия использует последний чемпионат мира Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже
Фернанду Мейра восхитился игрой Роналду перед матчем Португалии со Швейцарией
Шишкин прокомментировал выход Англии в 1/4 финала ЧМ-2022
Крыховяк прокомментировал вылет сборной Польши с чемпионата мира
Крыховяк ответил на жесткую критику Дзюбы
Саутгейт — о матче Англия — Франция на ЧМ-2022: «Сложнейший тест из всех возможных»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе — самый молодой автор пяти голов в плей-офф ЧМ со времен Пеле в 1958 году

Саутгейт — о матче Англия — Франция на ЧМ-2022: «Сложнейший тест из всех возможных»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости