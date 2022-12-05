Жиру признался, что счастлив играть в сборной Франции с Мбаппе

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) рассказал об отношениях с Килианом Мбаппе. Сообщалось, что игроки конфликтуют.

«Расстроен, что не смог реализовать одну или две подачи Килиана в начале игры. Хотелось забить этот гол. Здорово, он отлично находит меня перадачами. Я только счастлив рядом с ним», — цитирует Жиру beIN Sports.