Жиру признался, что счастлив играть в сборной Франции с Мбаппе
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после матча 1/8 финала чемпионата мира с Польшей (3:1) рассказал об отношениях с Килианом Мбаппе. Сообщалось, что игроки конфликтуют.
«Расстроен, что не смог реализовать одну или две подачи Килиана в начале игры. Хотелось забить этот гол. Здорово, он отлично находит меня перадачами. Я только счастлив рядом с ним», — цитирует Жиру beIN Sports.
ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.
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