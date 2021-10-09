Юрий Лоза: «Зачем сборной России ехать позориться на чемпионат мира в Катар?»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0).

«Я вчера не мог смотреть матч, это было мучительно. То, что исполняла наша сборная нельзя назвать игрой в футбол. Это позор, играть таким образом у себя на родине против слабой Словакии. Я понимаю, если бы приехала сборная Франция или Испании, и мы играли с 50-й минуты на отбой, не выходя со своей половины поля. Как так происходит, что у сборной Словакии в три раза больше ударов, чем у нашей команды? Нас возили весь матч почти без остановок.

Не понимаю, зачем сборной России ехать на чемпионат мира в Катар, чтобы опозориться? Если не умеешь играть в футбол, сиди и не высовывайся, жди когда появятся хорошие игроки и тренера в стране», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.

В следующем матче матче России 11 октября на выезде сыграет против команды Словении.