Бакаев прокомментировал победу сборной России над Словакией
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
«Спасибо за поддержку! Очень важные 3 очка. Двигаемся дальше!» — написал Бакаев в Instagram.
После этого матча Россия с 16 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у Хорватии. Словакия с 9 очками — на четвертой строчке.
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