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Мостовой поздравил всех с победой России над Мальтой

08:32
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой через Instagram поздравил всех с победой национальной команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 над Мальтой (3:1).

«С победой», — написал Мостовой, приложив фото с матча.

Напомним, Мостовой вышел на поле на 78-й минуте, заменив Далера Кузяева.

Сегодня, 25 марта, сборная России прилетела из Мальты в Сочи, где будет готовиться к следующему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.

Мальта — Россия

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