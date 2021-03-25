Мостовой поздравил всех с победой России над Мальтой

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой через Instagram поздравил всех с победой национальной команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 над Мальтой (3:1).

«С победой», — написал Мостовой, приложив фото с матча.

Напомним, Мостовой вышел на поле на 78-й минуте, заменив Далера Кузяева.

Сегодня, 25 марта, сборная России прилетела из Мальты в Сочи, где будет готовиться к следующему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.