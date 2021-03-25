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Зинченко поделился эмоциями от первого матча в статусе капитана сборной Украины

08:35
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал ничью со сборной Франции (1:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Футболист впервые вышел на поле в составе национальной команды с капитанской повязкой.

«Еще одна мечта сбылась! Спасибо за доверие и поддержку. Отличный результат в матче против действующего чемпиона мира. Первый шаг сделан. Браво, команда! Горжусь всеми», — написал у себя в Instagram Зинченко.

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko96)

Следующий матч отборочного турнира ЧМ-2022 Украина проведет в воскресенье, 28 марта против Финляндии.

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