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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Бэйл заявил, что Уэльс проиграл Бельгии из-за небрежности

08:26
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Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Мы отлично начали матч и забили быстрый гол, но допустили несколько небрежных ошибок, которые позволили Бельгии вернуться в игру. Мы понимали, что за соперник перед нами. Конечно, такая команда, как Бельгия, наказывает за ошибки. Мы разочарованы поражением, но мы понимали, что будет тяжело и намерены вынести плюсы из этого матча», — приводит Goal слова Бэйла.

Уэльс проведет следующий матч отборочного турнира ЧМ-2022 во вторник, 30 марта против Чехии.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/bale-sloppy-mistakes-wales-lose-world-cup-qualifying-opener/vt7983go2geu164qab6utvxsy

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