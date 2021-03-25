Бэйл заявил, что Уэльс проиграл Бельгии из-за небрежности
08:26
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Мы отлично начали матч и забили быстрый гол, но допустили несколько небрежных ошибок, которые позволили Бельгии вернуться в игру. Мы понимали, что за соперник перед нами. Конечно, такая команда, как Бельгия, наказывает за ошибки. Мы разочарованы поражением, но мы понимали, что будет тяжело и намерены вынести плюсы из этого матча», — приводит Goal слова Бэйла.
Уэльс проведет следующий матч отборочного турнира ЧМ-2022 во вторник, 30 марта против Чехии.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/bale-sloppy-mistakes-wales-lose-world-cup-qualifying-opener/vt7983go2geu164qab6utvxsy
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