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Сегодня, 11:43

Майкл Кларк призвал болельщиков не судить строго сборную Австралии на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Бывший австралийский футболист Майкл Кларк считает, что болельщики должны с уважением относиться к сборной Австралии, выступающей на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я думаю, что иногда мы, вероятно, возлагаем большие надежды на спорт в этой стране. Нам следует гордиться тем, что мы прошли квалификацию и попали на чемпионат мира.
Например, Италия не участвует в турнире, она даже не прошла квалификацию.

Мы только что играли с Францией. Франция выиграла последний чемпионат мира. Думаю, мы просто должны быть осторожны и не судить слишком строго. Игроки едут туда не для того, чтобы проигрывать. Они выкладываются изо всех сил, и вся наша работа как болельщиков состоит в том, чтобы уважать и подбадривать футболистов. Я думаю, что мы выиграем нашу следующую игру", — приводит Daily Mail слова Кларка.

30 ноября сборная Австралии встретится с Данией в рамках матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. На данный момент австралийцы занимают 2-е место в группе D (3 очка), Дания расположилась на 3-й позиции (1 очко).

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11476329/Michael-Clarke-believes-fans-judge-Socceroos-harshly-says-beat-Denmark-World-Cup.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
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