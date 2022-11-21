Матч Англия — Иран длился 117 минут

Матч группы В чемпионата мира-2022 Англия — Иран (6:2) продлился 117 минут.

Главный арбитр встречи Рафаэл Клаус добавил к основному времени первого тайма 14 минут и 10 минут — ко второму. Однако в добавленное ко второму тайму время был назначен пенальти в ворота сборной Англии. Футболисты провели на поле 117 минут.

Первый тайм матча стал самым длинным в истории чемпионатов мира.

После этой встречи Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США, а Иран в этот же день сыграет с Уэльсом.