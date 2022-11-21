Англия впервые начала чемпионат с разгрома

Сборная Англии в стартовом матче чемпионата мира в Катаре нанесла поражение Ирану со счетом 6:2. Этот старт стал лучшим для родоначальников футбола в главных турнирах. Ранее британцы одержали шесть побед при шести ничьих и трех поражениях, никогда не забивая больше четырех мячей.

Букайо Сака стал пятым англичанином, которому удалось сделать дубль в первом матче своей команды. Ранее подобным образом отличались Айвор Бродис и Нэт Лофтхаус в 1958-м, Брайан Робсон в 1982-м и Харри Кейн четыре года назад.

Первые матчи сборной Англии на чемпионатах мира:

Год Город Главный тренер Матч Голы 1950 Рио-де-Жанейро Уолтер Уинтерботтом Чили — 2:0 Мортенсен, Мэннион 1954 Базель Уолтер Уинтерботтом Бельгия — 4:4 (д.в.) Бродис-2, Лофтхаус-2 — Ануль-2, Коппенс, Дикинсон, в свои ворота 1958 Гетеборг Уолтер Уинтерботтом СССР — 2:2 Кеван, Финни — Симонян, А.Иванов 1962 Ранкагуа Уолтер Уинтерботтом Венгрия — 1:2 Флауэрс — Тихи, Альберт 1966 Лондон Альф Рэмси Уругвай — 0:0 - 1970 Гвадалахара Альф Рэмси Румыния — 1:0 Херст 1982 Бильбао Рон Гринвуд Франция — 3:1 Робсон-2, Маринер — Солер 1986 Монтеррей Бобби Робсон Португалия — 0:1 Карлуш Мануэл 1990 Кальяри Бобби Робсон Ирландия — 1:1 Линекер — Шиди 1998 Марсель Глен Ходдл Тунис — 2:0 Ширер, Скоулз 2002 Саитама Свен-Йоран Эрикссон Швеция — 1:1 Кэмпбелл — Александерссон 2006 Франкфурт-на-Майне Свен-Йоран Эрикссон Парагвай — 1:0 Гамарра, в свои ворота 2010 Рюстенбург Фабио Капелло США — 1:1 Джеррард — Демпси 2014 Манаус Рой Ходжсон Италия — 1:2 Старридж — Маркизио, Балотелли 2018 Волгоград Гарет Саутгейт Тунис — 2:1 Кейн-2 — Сасси 2022 Доха Гарет Саутгейт Иран — 6:1 Сака-2, Беллингем, Старридж, Рэшфорд, Гриллиш — Тареми

Итого: +7=6-3, мячи 28-17.