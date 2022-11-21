Англия впервые начала чемпионат с разгрома
Сборная Англии в стартовом матче чемпионата мира в Катаре нанесла поражение Ирану со счетом 6:2. Этот старт стал лучшим для родоначальников футбола в главных турнирах. Ранее британцы одержали шесть побед при шести ничьих и трех поражениях, никогда не забивая больше четырех мячей.
Букайо Сака стал пятым англичанином, которому удалось сделать дубль в первом матче своей команды. Ранее подобным образом отличались Айвор Бродис и Нэт Лофтхаус в 1958-м, Брайан Робсон в 1982-м и Харри Кейн четыре года назад.
Первые матчи сборной Англии на чемпионатах мира:
|
Год
|
Город
|
Главный тренер
|
Матч
|
Голы
|
1950
|
Рио-де-Жанейро
|
Уолтер Уинтерботтом
|
Чили — 2:0
|
Мортенсен, Мэннион
|
1954
|
Базель
|
Уолтер Уинтерботтом
|
Бельгия — 4:4 (д.в.)
|
Бродис-2, Лофтхаус-2 — Ануль-2, Коппенс, Дикинсон, в свои ворота
|
1958
|
Гетеборг
|
Уолтер Уинтерботтом
|
СССР — 2:2
|
Кеван, Финни — Симонян, А.Иванов
|
1962
|
Ранкагуа
|
Уолтер Уинтерботтом
|
Венгрия — 1:2
|
Флауэрс — Тихи, Альберт
|
1966
|
Лондон
|
Альф Рэмси
|
Уругвай — 0:0
|
-
|
1970
|
Гвадалахара
|
Альф Рэмси
|
Румыния — 1:0
|
Херст
|
1982
|
Бильбао
|
Рон Гринвуд
|
Франция — 3:1
|
Робсон-2, Маринер — Солер
|
1986
|
Монтеррей
|
Бобби Робсон
|
Португалия — 0:1
|
Карлуш Мануэл
|
1990
|
Кальяри
|
Бобби Робсон
|
Ирландия — 1:1
|
Линекер — Шиди
|
1998
|
Марсель
|
Глен Ходдл
|
Тунис — 2:0
|
Ширер, Скоулз
|
2002
|
Саитама
|
Свен-Йоран Эрикссон
|
Швеция — 1:1
|
Кэмпбелл — Александерссон
|
2006
|
Франкфурт-на-Майне
|
Свен-Йоран Эрикссон
|
Парагвай — 1:0
|
Гамарра, в свои ворота
|
2010
|
Рюстенбург
|
Фабио Капелло
|
США — 1:1
|
Джеррард — Демпси
|
2014
|
Манаус
|
Рой Ходжсон
|
Италия — 1:2
|
Старридж — Маркизио, Балотелли
|
2018
|
Волгоград
|
Гарет Саутгейт
|
Тунис — 2:1
|
Кейн-2 — Сасси
|
2022
|
Доха
|
Гарет Саутгейт
|
Иран — 6:1
|
Сака-2, Беллингем, Старридж, Рэшфорд, Гриллиш — Тареми
Итого: +7=6-3, мячи 28-17.