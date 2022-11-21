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Сегодня, 18:23

Англия впервые начала чемпионат с разгрома

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Фил Фоден и Джек Грилиш.
Фото Reuters

Сборная Англии в стартовом матче чемпионата мира в Катаре нанесла поражение Ирану со счетом 6:2. Этот старт стал лучшим для родоначальников футбола в главных турнирах. Ранее британцы одержали шесть побед при шести ничьих и трех поражениях, никогда не забивая больше четырех мячей.

Букайо Сака стал пятым англичанином, которому удалось сделать дубль в первом матче своей команды. Ранее подобным образом отличались Айвор Бродис и Нэт Лофтхаус в 1958-м, Брайан Робсон в 1982-м и Харри Кейн четыре года назад.

Первые матчи сборной Англии на чемпионатах мира:

Год

Город

Главный тренер

Матч

Голы

1950

Рио-де-Жанейро

Уолтер Уинтерботтом

Чили — 2:0

Мортенсен, Мэннион

1954

Базель

Уолтер Уинтерботтом

Бельгия — 4:4 (д.в.)

Бродис-2, Лофтхаус-2 — Ануль-2, Коппенс, Дикинсон, в свои ворота

1958

Гетеборг

Уолтер Уинтерботтом

СССР — 2:2

Кеван, Финни — Симонян, А.Иванов

1962

Ранкагуа

Уолтер Уинтерботтом

Венгрия — 1:2

Флауэрс — Тихи, Альберт

1966

Лондон

Альф Рэмси

Уругвай — 0:0

-

1970

Гвадалахара

Альф Рэмси

Румыния — 1:0

Херст

1982

Бильбао

Рон Гринвуд

Франция — 3:1

Робсон-2, Маринер — Солер

1986

Монтеррей

Бобби Робсон

Португалия — 0:1

Карлуш Мануэл

1990

Кальяри

Бобби Робсон

Ирландия — 1:1

Линекер — Шиди

1998

Марсель

Глен Ходдл

Тунис — 2:0

Ширер, Скоулз

2002

Саитама

Свен-Йоран Эрикссон

Швеция — 1:1

Кэмпбелл — Александерссон

2006

Франкфурт-на-Майне

Свен-Йоран Эрикссон

Парагвай — 1:0

Гамарра, в свои ворота

2010

Рюстенбург

Фабио Капелло

США — 1:1

Джеррард — Демпси

2014

Манаус

Рой Ходжсон

Италия — 1:2

Старридж — Маркизио, Балотелли

2018

Волгоград

Гарет Саутгейт

Тунис — 2:1

Кейн-2 — Сасси

2022

Доха

Гарет Саутгейт

Иран — 6:1

Сака-2, Беллингем, Старридж, Рэшфорд, Гриллиш — Тареми

Итого: +7=6-3, мячи 28-17.

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Англия
6:2
Иран

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал 0
Нидерланды 0
Перерыв

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
6
0
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