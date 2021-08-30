Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Максименко заявил, что пока не думает о возможном дебюте за сборную России

20:15
Теги:

Голкипер сборной России Александр Максименко заявил, что пока не думает о возможном дебюте за национальную команду.

«По этому поводу ничего не думаю. Мое дело тренироваться, выкладываться на 100-200 процентов, а решение будет принимать тренерский штаб.

Тренеры уже определились с первым номером? Таких ощущений вообще нет», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 30 августа
Российский триатлонист Брюханков сдал положительный тест
Режиссер оскорбил Леру Кудрявцеву. Ее муж-хоккеист решил заступиться и вызвал обидчика на бой
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры