Максименко заявил, что пока не думает о возможном дебюте за сборную России

Голкипер сборной России Александр Максименко заявил, что пока не думает о возможном дебюте за национальную команду.

«По этому поводу ничего не думаю. Мое дело тренироваться, выкладываться на 100-200 процентов, а решение будет принимать тренерский штаб.

Тренеры уже определились с первым номером? Таких ощущений вообще нет», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.

Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.