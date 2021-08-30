Максименко заявил, что пока не думает о возможном дебюте за сборную России
20:15
Голкипер сборной России Александр Максименко заявил, что пока не думает о возможном дебюте за национальную команду.
«По этому поводу ничего не думаю. Мое дело тренироваться, выкладываться на 100-200 процентов, а решение будет принимать тренерский штаб.
Тренеры уже определились с первым номером? Таких ощущений вообще нет», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.
Российская национальная команда в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября — в Никосии с командой Кипра, 7 сентября — в Москве со сборной Мальты.
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