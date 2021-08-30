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Максименко: «У каждого мальчишки со двора мечта попасть в сборную России»

20:00
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Голкипер сборной России Александр Максименко поделился впечатлениями от работы на сборах с тренером вратарей Виталием Кафановым.

«Ощущения самые положительные. У каждого мальчишки со двора, у каждого футболиста это мечта — попасть в сборную России. Сейчас меня вызвали. Остается тренироваться и доказывать, все хорошо.

С Виталием Кафановым всегда на связи. Он после вызова сразу позвонил и сейчас постоянно в контакте.

Мелочей в нашем деле не бывает. Тренер уделяет внимание каждому аспекту. Поэтому самые положительные впечатления. Атмосфера на тренировках очень приятная», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.

Сборной России предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры