Максименко: «У каждого мальчишки со двора мечта попасть в сборную России»

Голкипер сборной России Александр Максименко поделился впечатлениями от работы на сборах с тренером вратарей Виталием Кафановым.

«Ощущения самые положительные. У каждого мальчишки со двора, у каждого футболиста это мечта — попасть в сборную России. Сейчас меня вызвали. Остается тренироваться и доказывать, все хорошо.

С Виталием Кафановым всегда на связи. Он после вызова сразу позвонил и сейчас постоянно в контакте.

Мелочей в нашем деле не бывает. Тренер уделяет внимание каждому аспекту. Поэтому самые положительные впечатления. Атмосфера на тренировках очень приятная», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.

Сборной России предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.