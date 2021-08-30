Максименко: «У каждого мальчишки со двора мечта попасть в сборную России»
20:00
Голкипер сборной России Александр Максименко поделился впечатлениями от работы на сборах с тренером вратарей Виталием Кафановым.
«Ощущения самые положительные. У каждого мальчишки со двора, у каждого футболиста это мечта — попасть в сборную России. Сейчас меня вызвали. Остается тренироваться и доказывать, все хорошо.
С Виталием Кафановым всегда на связи. Он после вызова сразу позвонил и сейчас постоянно в контакте.
Мелочей в нашем деле не бывает. Тренер уделяет внимание каждому аспекту. Поэтому самые положительные впечатления. Атмосфера на тренировках очень приятная», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.
Сборной России предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.
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