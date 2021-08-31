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Калверт-Льюин пропустит матчи сборной Англии из-за травмы

05:02
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Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин выбыл из заявки сборной Англии из-за травмы, сообщается на официальном сайте команды.

24-летний нападающий получил травму в матче 3-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0). Тренерский штаб не стал никого вызывать вместо Калверта-Льюина, так что англичанине будут готовиться к матчам отборочного раунда ЧМ-2022 в составе 24 игроков.

Сборная Англии проведет матчи против Венгрии (2 сентября), Андорры (5 сентября) и Польши (8 сентября).

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Сергей Разин все материалы автора

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