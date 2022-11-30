Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:29

Луис Энрике: «Некоторые из 26 игроков останутся без игры. Мне очень жаль»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему нападающий команды Ансу Фати не выходил на поле в двух матчах группового этапа чемпионата мира-2022.

«Ансу Фати был последним, кто вошел в список. Я в восторге от него. Но есть восемь нападающих, которые буквально летают на поле. Некоторые из 26 игроков останутся без игры. Мне очень жаль. Когда у вас есть 26 игроков в идеальном состоянии, любая незначительная неудача, даже простуда, может иметь последствия», — приводит Football Espana слова Энрике.

После 2 матчей сборная Испании лидирует в группе Е (4 очка). 1 декабря команда сыграет с Японией, которая набрала 3 очка и занимает второе место в группе. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://www.football-espana.net/2022/11/30/some-of-the-26-will-not-play-luis-enrique-explains-ansu-fati-absence-from-spain
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
0
Читайте также
Майк Тайсон вступился за Месси после слов Канело: «Придется выйти на ринг»
Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Франция и Австралия в 1/8 финала. Онлайн-трансляция 30 ноября
Саудовская Аравия — Мексика: арбитр не удалил мексиканца Альвареса
Защитник сборной Португалии Мендеш пропустит остаток ЧМ-2022 из-за травмы бедра
Защитник Бен Уайт покинул расположение сборной Англии по личным причинам и не сыграет больше на ЧМ-2022
Франция в третий раз проиграла африканцам на ЧМ — это европейский антирекорд
Французский канал завершил трансляцию матча ЧМ с Тунисом до отмены гола Гризманна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник сборной Португалии Мендеш пропустит остаток ЧМ-2022 из-за травмы бедра
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости