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Сегодня, 22:35

Саудовская Аравия — Мексика: арбитр не удалил мексиканца Альвареса

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Майкл Оливер показывает желтую карточку Эдсону Альваресу.
Фото AFP
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
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На 16-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Мексика английский арбитр Майкл Оливер ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Эдсону Альваресу и не удалил его с поля.

В том моменте мексиканец долго спорил с судьей, потом Оливер вынес ему предупреждение и развернулся, чтобы уйти.

Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.

После этого Альварес пихнул его в спину — как ни странно, такое действие игрока осталось безнаказанным.

Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Кадр из трансляции матча Саудовская Аравия — Мексика.
Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Саудовская Аравия
Мексика

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