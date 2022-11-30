Защитник сборной Португалии Мендеш пропустит остаток ЧМ-2022 из-за травмы бедра
Защитник «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендеш пропустит остаток ЧМ-2022, сообщает Record.
Футболист получил травму левого бедра в матче 2-го тура групповой стадии против Уругвая (2:0). Игрок покинул поле в слезах.
20-летний Мендеш не успеет восстановиться от повреждения до завершения турнира в Катаре.
После двух туров Португалия лидирует в группе H с 6 очками и досрочно гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. В третьем туре групповой стадии португальцы сыграют против Кореи (2 декабря).
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